Este lunes se espera que el Ministerio de Salud se reúna con las comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar el crisis de las isapres.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", el ex superintendente de Salud Manuel Inostroza analizó el tema y dijo que "este Gobierno no ha tenido la decisión política de establecer una solución que evite una crisis, no solo de los 3 millones 100 mil afiliados del sistema isapre, sino que además el efecto sistémico que esto va a tener en los afiliados de Fonasa, en los prestadores, en los trabajadores del sector privados, en fin".

"Esa demora yo creo que se debe a las dos almas que conviven en el Gobierno, aquellos que los único que quieren con este fallo judicial es establecer la desaparición de las isapres, algo que estaba en el programa de Gobierno, pero que entró entredicho que en en el plebiscito de salida del proceso constituyente (…)", dijo.

"Hoy día con el tema de la Corte Suprema hay un grupo que está envalentonado y dice ‘bueno, hagamos desaparecer las isapres echándole la culpa al fallo de la Corte Suprema’. Por otro lado, hay un grupo que se da cuenta que esta puede haber una crisis sistemática en el sistema de salud y que puede ser muy conflictivo hacerlo de esta manera y proponen alguna vía de solución", sostuvo la exautoridad.

El problema de esto es que "mientras resuelven el impase político, la crisis se sigue agudizando, las incertidumbre de los afiliados" y "el hecho de que las isapres empiecen a desaparecer es algo que uno empieza a ver paulatinamente" , por ejemplo, con planes de salud que comienzan a desaparecer y "la gente tiene que desembolsar el 100% del costo de la prestación, con los cual el sentido de un seguro se hace inútil".

"Estamos viviendo esta crisis básicamente por una indefinición del Gobierno en esta coyuntura, no obstante los orígenes de este problema vienen desde hace 12 años atrás, desde que iniciaron estos fallos. Lamentablemente, la clase política no logró un acuerdo para transformar a las isapres o definitivamente haberlas hecho desaparecer, pero en un proceso gradual de reforma y no como lo estamos viviendo ahora en una dinámica de crisis", señaló Inostroza.