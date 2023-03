Comparte

La ex "Mekano" Carla Jara participó en el programa de TVN "Buenos Días a Todos", donde repasó sensibles momentos de su vida.

En conversación con Eduardo Fuentes, la comunicadora reveló que tiene la intención de cambiar su apellido paterno y anteponer el de su madre, Cádez. Esto, luego de que sufriera un abandono por parte de su padre, cuando era una niña.

"Llevo su apellido, que me encantaría cambiármelo. Me encantaría llevar el apellido de mi mamá. Sería Carla Cádiz", inició señalando, explicando además que no sería nada fácil llevar a cabo el trámite.

Así, subrayó: "Por el cambio de los hijos, las cosas a su nombre… no es como tan fácil".

"Pero creo que en algún momento de la vida lo voy a hacer, para darle este regalo a mi mamá, porque es la que me ha sacado adelante finalmente en estos 38 años que tengo", añadió.

Finalmente, Carla realizó un pequeño homenaje a su madre, la cual la tuvo a sus 16 años edad: "Ha hecho que me convierta en la mujer que soy. Si bien fue muy estricta conmigo, yo le agradezco que haya sido así, porque quizás me hubiera desviado del camino".