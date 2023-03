Comparte

Ya ha pasado un tiempo desde que la canción de Shakira y Bizarrap se viralizó en las redes sociales, poniendo sobre el tapete su ruptura con Gerard Piqué y su nueva relación con Clara Chía.

Desde entonces el exfutbolista optó por no referirse al tema, lanzando algún que otro dardo, pero ninguno directo. Hasta ahora.

Piqué rompió el silencio y conversó con el programa de radio "El Món a RAC1″, donde por primera vez se refirió de su ruptura con la cantante colombiana.

"¿La has escuchado?", fue la pregunta que recibió cerca del final de la entrevista, consulta que aludía a la Bizarrap Music Session #53.

Sin darle mucha vuelta, lo reconoció: "Sí, obviamente", pero no tardó mucho en agregar: "No quiero hablar del tema, no creo que toque".

Luego, un momento después, sumó: "Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos".

Por último, manifestó: "No quiero decir nada más al respecto. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema. Lo único que quiero es que los niños estén bien".