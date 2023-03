Comparte

En horas de la mañana se dio a conocer la muerte del destacado actor y director de televisión, Eduardo Ravani, quien falleció a sus 81 años.

El intérprete llevaba tiempo luchando contra un cáncer, situación que dio a conocer en septiembre del 2022, tras participar en el programa de Canal 13 "Socios de la Parrilla".

Su deceso provocó reacciones en el mundo del espectáculo. Así, Fernando Alarcón se refirió a su deceso, luego de que fuera contactado por el matinal "Tu Día".

La reflexión de Fernando Alarcón

"Estoy realmente destrozado, porque me enteré hoy día a las 7 de la mañana de lo que le pasó a Eduardo, en circunstancia de que ayer habíamos estado conversando", inició señalando.

Luego continuó: "Estábamos comentando un partido de fútbol, estaba jugando la Católica, del cual era hincha él y yo también. Y no podía creerlo, un impacto muy grande. Se va de mi vida un compañero de muchos años".

En la misma línea, relató que se conocieron cuando tenían 10 años, amistad que perduró hasta el presente.

"Es como si me faltara la mitad de mi cuerpo, estoy muy impactado. Cuando recibí la noticia casi me morí. Increíble. No podía creerlo", sostuvo el comediante.