La Casa de Moneda de Chile nombró a nueve candidatas para que una de ellas sea retratada en un billete conmemorativo, en el contexto de los 280 años de la institución.

"Este mes queremos reconocer, conmemorar y destacar el valor de la mujer y a todas aquellas mujeres valiosas que han marcado nuestra historia", señaló la entidad.

"Por eso, te invitamos a elegir cuál de estas importantes mujeres te gustaría ver retratada en el billete conmemorativo que imprimirá Casa de Moneda de Chile para conmemorar sus 280 años", agregaron.

Entre las postuladas están María Luisa Bombal, Eloísa Díaz, Isabel Allende, María Teresa Ruiz, Margot Duhalde, Violeta Parra, Michelle Bachelet, Christiane Endler y Valentina Muñoz.

"Si no me quieren en el billete, voten por alguien más"

Justamente esta última, Defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no lo ha pasado del todo bien con la nominación, lo que reveló en su cuenta de Twitter.

"Mi nombre #ValentinaMuñoz es tt en Chile gracias al odio de la gente. NO SOY TIKTOKER, NO SOY INFLUENCER. Soy activista y divulgadora científica. Si no me quieren en el billete, voten por alguien más, pero no hay necesidad de insultarme ni desmerecer mi trabajo", escribió.

"Yo no me postulé ni mucho menos pedí que me nominaran, no tengo idea quién propuso mi nombre y fue una sorpresa que me tomé con mucho humor y humildad", agregó.

"Incluso estos días he estado tratando de contactarme con @casamonedacl porque la descripción no está correcta. Mi cargo es Defensora de los ODS para Naciones Unidas y no mencionen nada importante que yo haya hecho, lo que es bastante injusto y da pie a debates desde la ignorancia", concluyó.