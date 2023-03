Comparte

El pasado 29 de enero la actriz Paola Troncoso se presentó en los Premios Caleuche con un llamativo cambio de look.

En la oportunidad la ex "Morandé con Compañía" le dijo adiós a su cabello largo, cambiándolo además de tono.

Sin embargo, su cambio de look no fue algo del todo voluntario, pues señaló en la oportunidad que se debía a una ‘mala experiencia’.

"He pasado por todo, porque lamentablemente tuve una mala experiencia y en una peluquería me destrozaron mi pelo, hace como dos meses. Entonces, me tuve que cortar, y ahora en otro lugar me están reconstruyendo el cabello", fue parte de lo que expresó, según consigna el portal Página 7.

La evolución de Paola Troncoso

Ahora, a través de Instagram, la comediante entregó más detalles de cómo ha evolucionado este proceso.

"A partir de esa mala experiencia caí en manos de este estudio, donde han hecho todo lo posible para recuperar mi pelo. De a poquito se está enroscando", señaló de inicio.

Por otro lado, su peluquera señaló que "el cabello estaba súper dañado, entonces tuvimos que hacer un proceso que lleva su tiempo, se necesita paciencia, no es algo mágico".

"Hemos hecho tratamientos de reconstrucción para volver a unir los enlaces que el cabello va perdiendo, una vez a la semana. Alternando con mascarillas hidratantes y nutritivas para aportar todo lo que el cabello necesita y ha perdido", añadió la especialista.

Finalmente la ex "Morandé con Compañía" cerró: "La verdad es que he visto resultados, mi pelo ya no se ve pajoso, tampoco tiene ese tono verdoso".