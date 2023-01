Comparte

Sorpresa causó la actriz Paola Troncoso este domingo, luego de que se presentara en los premios Caleuche 2023.

La intérprete que protagoniza la serie "Paola y Miguelito" sorprendió frente a las cámaras tras mostrar que apostó en su tono de cabello, luciendo además un nuevo corte de pelo.

Así, la "mamá de ‘Miguelito'" se mostró con un corte de pelo estilo bob, luciendo un declarado tono rubio.

Troncoso habló con el portal Página 7, donde repasó este sorprendente cambio. "He pasado por todo, porque lamentablemente tuve una mala experiencia y en una peluquería me destrozaron mi pelo, hace como dos meses atrás. Entonces, me tuve que cortar, y ahora en otro lugar me están reconstruyendo el cabello", señaló, bromeando con que "una muñeca arriba del techo tenía más humedad en el pelo que yo".

Aquí puedes ver su nuevo look: