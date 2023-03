Comparte

Funados se fueron los exchicos reality Ignacio Lastra y Mario Ortega, los cuales fueron acusados por un garzón del bar Barbazul de Providencia de hacer ‘perro muerto’ y no pagar la cuenta que ascendía a los $140.100, propina incluida.

Este descargo fue realizado a través de las redes sociales, donde incluso enseñó la boleta, que precisó que se trató de diez shop, seis tragos, más comidas y energéticas.

No obstante, la situación se habría generado no por una intención de no pagar la cuenta por parte de los acusados, sino que el alcohol les habría hecho efecto, y lo olvidaron.

Ahora ‘desfunados‘

Luego de que esta funa se hiciera pública y viral en las redes sociales, Lastra y Ortega volvieron al bar, donde pagaron la cuenta y además tomaron un par de cervezas más.

La información fue compartida por el propio bar, que compartió una foto de los exchicos reality, disfrutando del local.

"@ignaciolastra_7 volvió señor@s. Porque a veces la pasamos tan bien en #barbazul que olvidamos la vida. Y aprovechó de venir por otra cervecita", escribieron en la publicación.

Aquí puedes ver la imagen: