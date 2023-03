Comparte

Un momento de furia fue el que experimentó Thiago Cunha en contra del estelar "Aquí se Baila" de Canal 13.

Esto, luego de que el pasado martes su pareja Chantal Gayoso se presentara frente al jurado, sin lograr una evaluación del todo positiva.

"Me gusta hablar en estos momentos, porque ahora yo no estoy bailando con ella. Cuando perdíamos, yo pensaba, ‘debe ser por mí’, porque yo no soy bailarín", inició en su descargo.

Tras esto, criticó al equipo de jurado del programa: "Nadie entiende", sostuvo sobre las evaluaciones que realizan los jueces.

"¿Así es ser profesional?"

"Es raro, yo siento que es como una jugada para dejar el programa todo equilibrado hasta el final. Yo entiendo, por lo poco que sé de televisión, que no se puede sacar a los famosos y dejar solo a los bailarines, hay que tener una proporción, pero hay cosas que uno ve, y yo no entiendo", aseveró.

Continuando con su extenso descargo, apuntó luego en específico contra el coreógrafo Neilas Katinas: "Él fue campeón mundial, pero a veces dice cosas que yo digo: ‘¡¿Pero cómo?! ¡¿Así es ser profesional?!’".

Por último, aludió al esfuerzo que realizan los bailarines por lograr una buena presentación, lo cual no sería valorado por los superiores: "Es raro, me da un poco de indignación. No solo lo digo porque está Chantal, sino que por todos los bailarines que se sacan la conche… Se matan ensayando, y ahí vas (al programa) y te tratan como si fueras una mier… ¡Qué rabia!".