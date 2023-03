Comparte

Una importante actualización fue la que realizó Claudia Conserva el día de ayer, sobre el cáncer que enfrenta.

La situación se dio luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara que ha tenido un cambio favorable, y que incluso podría retornar a sus funciones televisivas en el corto tiempo.

Sin embargo, fue la propia comunicadora quien aclaró la situación, anunciando además el estreno de "Brava", documental que realizó y será transmitido por TVN.

"Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento", señaló la animadora.

Respecto a la obra audiovisual, explicó que: "Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad".

Felipe Vidal se refirió a su condición

"La he visto bien", inició señalando el comunicador, en conversación con el portal Página 7. Luego aludió al valor que tiene la exconductora del programa "Milf".

"Es que Claudia siempre ha sido tiradora para arriba. Cada vez que la llamo me agarra para el leseo, me dice ‘mi rey’. Me encantaría hablar más con ella, pero para no molestar… yo soy muy cuidadoso en eso", señaló.

El ahora panelista de "Buenos Días a Todos", sumó: "Es mi amiga, yo la quiero mucho. No sé el detalle, pero sé que, hasta ahora, la cosa va bien".

Por otro lado, el comunicador se refirió a cómo se ha encontrado Juan Carlos Valdivia en este difícil proceso que enfrenta su esposa.

"No sólo soy un amigo cercano, también trabajamos todos los días juntos. Lo veo preocupado, pero la cosa va avanzando positivamente", relató.

Por último, relató que lo ha visto "tranquilo (…) Creo que está confiando que las cosas van bien y, por el momento, así es".