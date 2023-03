Comparte

En Barcelona aún no se olvidan de Lionel Messi. Ahora fue el vicepresidente del área deportiva de FC Barcelona, Rafa Yuste, quien se refirió a un futuro regreso del astro argentino al Camp Nou y reconoció contactos con la familia del atacante.

Las declaraciones de Yuste se dieron en el contexto de la presentación del torneo Barça Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde indicó que tienen "mucho respeto" con el PSG, con quien Leo tiene contrato hasta junio, aunque no escondió que le "gustaría" volver a ver a Messi con la camiseta blaugrana.

"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", señaló el dirigente, además agregó que el "enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo y el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

Asimismo, Yuste reveló que hace poco Joan Laporta, presidente culé, se reunió con el padre y representante del futbolista e indicó que existe "buena relación" con el entorno del jugador.

No obstante, el vicepresidente aclaró que el posible regreso de Lionel Messi está sujeto a un tema económico de los blaugranas, muy condicionada por la normativa del ‘fair play’ financiero impuesta por LaLiga.

Finalmente, pese al deseo del regreso del argentino, aún no existe un "plan de ataque" para fichar al delantero y subrayó que tiene "mucho respeto" a PSG.