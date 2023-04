Comparte

El extinto espacio "Me Late" podría regresar. O al menos eso fue lo que señaló el comunicador Daniel Fuenzalida, quien conversó con el portal TiempoX.

De acuerdo a lo que señaló Fuenzalida, el programa podría regresar, ya que habrían varios canales interesados para llevar el programa a sus pantallas.

En la misma línea, señaló que no se cierra a otros formatos: "También me fui entusiasmando con los medios digitales, pero yo soy muy de televisión. Entonces, me gustaría la mixtura".

"Hay tres canales que ya la posibilidad está abierta"

Luego señaló que si bien ha recibido ofertas, es complejo cerrar un acuerdo por ahora: "Hay cosas que están entrampadas por situaciones propias de los canales, porque no es tan rápido como yo pensaba".

"Yo diría que hay tres canales que ya la posibilidad está abierta de hacer (’Me Late’). Hay que ponerse de acuerdo en el modelo de negocio, los horarios y en estos contenidos digitales", relató.

Recordemos que el entonces exitoso programa de farándula de TV+, ‘Me Late’, finalizó en octubre del 2022 de manera bastante abrupta, pero todo apunta a que podría regresar.