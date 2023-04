Comparte

Hace unos cuantos días, en el programa "Sígueme y te Sigo" de TV+ se comentó sobre el estado de Fernando Solabarrieta.

Esto, luego de que Mauricio Israel hablara del comentarista deportivo, donde señaló que este se encontraría alejado de la TV, debido a que está en rehabilitación.

Los comentarios de Israel no le cayeron nada bien a Daniel Fuenzalida, quien le envió un directo mensaje a Israel.

"No es irme en contra de alguien, sino aportar al proceso de rehabilitación", partió señalado en sus redes sociales.

Luego prosiguió: "Abro este Instagram para referirme a los dichos de Mauricio Israel. La verdad yo no tengo nada, ninguna fijación en Mauricio, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que Mauricio ha sido tremendamente irresponsable en citar a una persona que se encuentra en tratamiento de alcohol y drogas".

"Esto puede ser tremendamente perjudicial, si se amplifica puede tener un retroceso la persona en su proceso", sostuvo el exconductor de "Me Late".

El llamado de Fuenzalida

En la misma línea, Fuenzalida le habría pedido encarecidamente a Israel que dejara de hablar de Solabarrieta, ya que ni él ni su familia se han referido a este delicado tema.

"Hago un llamado a Mauricio a que cuando se habla de estos tratamientos sea más en privado. Si la persona no ha decidido decirlo, contarlo, no lo ha decidido su familia, no tiene por qué Mauricio estar contando quién está en un tratamiento o quién no", argumentó.

Junto a esto, sumó: "No tiene por qué venir una persona como Mauricio Israel a decir ‘mira, tal se está rehabilitando’, si no tiene la autorización de esa persona, es muy invasivo. Hago un llamado a tener más cuidado con eso, a no amplificar algo que la persona no quiere que se sepa porque se le puede causar mucho daño".

Finalmente, expuso su pensamiento sobre Mauricio Israel, donde afirmó que personalmente "tengo una distancia con él (Mauricio Israel), encuentro que lo hace pésimo, que denosta a las mujeres, pero ahora lo hablo con propiedad y esto no es un juego, es grave, la adicción es una enfermedad, démosle la seriedad que corresponde".