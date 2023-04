Comparte

Durante esta jornada se estrenó el tráiler del cortometraje "Strange way of life", protagonizado por el actor chileno Pedro Pascal y por el intérprete estadounidense Ethan Hawke.

Se trata de un filme realizado por el director español Pedro Almodóvar, catalogado como un "western queer", el cual se estrenará en el Festival de Cine de Cannes de 2023.

Al respecto, el actor chileno comentó que "fue increíble pasar de algo de este tamaño (The last of us) al mundo de Pedro Almodóvar, quien tiene una influencia increíble en mi desarrollo creativo".

En conversación con Culto, Pascal agregó que protagonizar este cortometraje "realmente consistió en ser más estudiante de lo que nunca había sido".

Revisa el tráiler a continuación: