Comparte

El delantero de Colo-Colo, Leandro Benegas, se refirió al duelo del próximo miércoles frente a Boca Juniors y afirmó que esperan quedarse con el triunfo para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Es un equipo siempre difícil”, dijo en conversación con DSports. “Ganándoles es un paso más cerca de los octavos. Cada partido es importantísimo”, precisó.

Para el duelo ante los xeneizes, el atacante albo afirmó que “intentaremos hacer lo que nos pide el DT”.

Por último, Benegas tuvo palabras para su salida de Independiente. “Nunca hablaron conmigo para que me quede. No me demostraron que querían contar conmigo. Siempre se dice que el jugador se quiere ir y ensucian tu nombre”, sentenció.