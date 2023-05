Comparte

Hace unos días se especuló que la modelo Aylén Milla enfrentaba un delicado momento personal. Esto, luego de que compartiera una postal con un pañuelo en su cabeza, lo cual alertó a sus seguidores.

Fue así como la también exchica reality recibió mensajes por parte de sus fans. "Cuídate de tu enfermedad", le escribió uno, implantando ya el rumor.

Bajo este sentido, fue la propia celebridad trasandina quien rompió el silencio, luego de que participara en un live con la comunicadora de Radio Agricultura, Angélica Castro.

"Estoy pasando por un momento difícil, el cual todavía no estoy preparada para comunicar. Agradezco la preocupación, el respeto", señaló y confirmó en un inicio la modelo.

Luego continuó: "Podría esconderme y desaparecer del mundo, pero no lo hago, porque tengo que seguir trabajando (…) Creo que estoy sacando fortaleza, y esto puede servirle a otras personas que atraviesan algo similar, pueden ser muchas enfermedades, perder un ser querido o haber terminado con una pareja".

En la misma línea, señaló: "El mensaje que quiero transmitir, es esa fuerza, y que a pesar de que estemos pasando un momento duro, la vida sigue adelante, y hay que ponerle el pecho a las balas".

Avanzando en la conversación, Milla sostuvo que ha intentado bajarle el perfil en su vida a este problema que enfrenta.

"No me vuelvo loca con la enfermedad o con lo que me está pasando, estoy enfocada en los proyectos que vendrán cuando todo esto pase (…) visualizar que uno va a estar bien", sostuvo.

Por último, expresó: "El día de mañana todo va a estar mejor. No podemos pretender depender todo el tiempo de los demás (…) Lo único que está bajo mi poder, es el presente".

Aquí puedes revisar la entrevista completa: