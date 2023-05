Comparte

Emoción total causó el documental "Brava", protagonizado por la animadora Claudia Conserva, donde mostró su dura lucha contra el cáncer de mama.

El documental fue emitido por las pantallas de TVN y en él se pudieron observar registros en primera persona que tomó Claudia desde que se enteró de su enfermedad.

"Hoy día comienza la lucha contra el cáncer. Voy camino a la clínica con el ‘Pollo’ (Valdivia), a él no le hace ninguna gracia que haga este documental, yo tampoco sé si lo termine, puede que me aburra entre medio, pero lo intentaré", se escucha decir a la comunicadora en un comienzo, cuando supo de su cáncer.

Captura TVN

¿Cómo se enteró?

Posteriormente, relató cómo se enteró de su enfermedad: "Noto que la tecnóloga me hacía muchas fotos (…) me dice que hay una sombra sospechosa que quiero que vea la doctora", recordó.

"Se me cayó el mundo en ese minuto", aseguró, agregando que "escucho los pasos de la doctora que se van acercando como a la puerta y dije ‘no, que no se abra la puerta’, no quería que se abriera la puerta, porque no quería escuchar que me dijeran ‘tiene cáncer’".

"Y se abrió y me dijo muy amorosamente ‘tranquila, tienes que ver a un oncólogo", enfatizó Claudia sobre ese momento, tras lo cual la doctora le recomendó a una serie de profesionales que la podían atender.

Tras llegar a su hogar, llegó el momento más duro, que fue cuando asimiló la noticia y se la comunicó a su esposo Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia.

"Recuerdo que llegué a mi casa y me fui de inmediato al baño y el Pollo de lejos me gritó ‘¿estás bien? ¿Te fue bien?’, entonces no le respondí nada", añadió.

"Me fue a ver, lo miré a los ojos, se me llenaron de lágrimas, le dije ‘parece que tengo cáncer’", reveló.

"Me puse a llorar, me abrazó, nos sentamos en la cama. No me decía nada y justo teníamos que grabar en ese minuto. Él tenía que grabar un programa de televisión y yo tenía que grabar mi programa de televisión, como en 15 minutos más", relató Conserva.

La animadora precisó que tomaron la decisión de grabar aquellos programas, aún sabiendo la noticia, y conversar posteriormente sobre este tema con más calma.

¿Cómo le contó a sus hijos?

Sobre cómo le contó a sus hijos sobre su cáncer, aseguró que "son grandes, son personas adultas. Yo no les quería contar hasta tener la confirmación de que era cáncer, sin embargo, el ánimo, las caras, nos delataron de inmediato, por lo tanto, decidimos con el Pollo que era mejor que supieran".

"Fue durísimo. El dolor de ver a tus hijos sufriendo por ti es desgarrador. El dolor de ver a tu marido con una impotencia…", sostuvo.

Por su parte, Pollo expresó que había una "incertidumbre, una impotencia, una rabia, te pasan un montón de emociones y sentimientos que en ese minuto no sabes expresarlos, simplemente los estás sintiendo en tu interior y te van carcomiendo, te van minando, te van haciendo sentir muy extraño, porque por un lado tienes que mostrarte sólido, seguro, firme, y por otro, sintiendo que todo se cae a pedazos, entonces, es bien complejo".

El documental continuó mostrando cómo cambió la vida de Claudia tras saber sobre su enfermedad. "En ese minuto, entendí que me tenía que dedicar exclusivamente a sanarme de este cáncer y que tenía que dejar mi vida antigua, entonces, lo primero que hice fue comunicarle a todos que dejaba de trabajar", dijo.

Luego, en el documental se evidenció el proceso al que se sometió la animadora para batallar contra el cáncer. En particular, Conserva evidenció cómo fueron las quimioterapias y qué consecuencias tuvo físicamente.

"Yo me ponía tatuajes para cada quimioterapia. Iba de vikinga a ponerme la quimio", confesó, dando a entender que ella misma se daba ánimos para pelear contra la enfermedad.

"Ordené a mi mente a que creyera que era una guerrera, una vikinga", sostuvo.

Finalmente, la animadora dejó ver cómo fue perdiendo su cabello, sus cambios físicos y mentales y la compañía que tuvo a lo largo de todo este tiempo.

El documental causó empatía en los telespectadores, quienes emitieron sensibles mensajes en las redes sociales, donde compartieron sus propias historias y agradecieron a la comunicadora por relatar su experiencia.