Hace ya unos días los rumores apuntan a que Martín Cárcamo y Ale del Sante habrían decidido terminar su relación, sin embargo, hasta el momento ninguno de los involucrados ha dado información al respecto.

Esta vez fue el periodista Sergio Rojas quien reveló los supuestos motivos del quiebre amoroso de la expareja a través de su programa “Que te lo digo” que se transmite en Instagram.

“Para la Ale fue complicado establecer relaciones con la familia de Martín”, comenzó relatando el comunicador.

Estarían muy enamorados

Asimismo, agregó que ambos estarían muy enamorados pero que se les hizo muy complejo lidiar con su relación, ya que él estaría muy enfocado en sus hijos.

“Ahí yo no voy a entrar en detalles, porque es algo súper privado de ellos, es algo súper complejo. No es un tema fácil”, aclaró Rojas.

Sin embargo, detalló lo siguiente: “Yo entiendo que la Ale puso todo de su parte, Martín también. Pero cuando uno es papá, lo más importante es la paternidad por sobre las relaciones de pareja”.

En la misma línea, comentó que tiene que haber sido muy difícil intentar entrar a una familia que ya estaba constituida, tanto como por los hijos de Martín y la madre de ellos.

“Llegar como una figura femenina a la vida de un hombre que ya tiene constituida su realidad, con hijos y con una exseñora, es muy complicado”, añadió.

Por último, el presentador sostuvo sus palabras y concluyó que “yo entiendo que es por eso que finalmente, Ale no pudo más, Martín tampoco. Porque no se pudo, no cuajaron las piezas en términos familiares. Ellos se llevaban bien como pareja, pero en términos de unión…”.

Luego, algunos de los cibernautas que estaban en la transmisión en vivo aseguraron que la maquilladora también tendría hijos, lo que sin duda podría haber complicado aún más su relación.

“Le fue muy complejo y finalmente no pudieron concretar esto de tener una vida en conjunto”, finalizó Sergio Rojas.