En la última transmisión de Contigo en la Mañana de Chilevisión, Julio César Rodríguez, el animador del espacio, protagonizó un divertido momento al aire y terminó pidiendo disculpas por su “exabrupto”.

Al regreso de unos comerciales, el animador tuvo que decir un anuncio frente a la pantalla y fue en ese momento cuando no se aguantó y amenazó al productor del espacio matutino “hay que poner mamá al 499… te voy a pegar una patada”.

De fondo se podían escuchar las carcajadas de quienes estaban en el estudio y el presentador rápidamente pidió disculpas y dijo “me disculpan por el exabrupto, pero hoy Chicoku (productor) me tiene hasta aquí”.

Luego, mostraron cómo se reía el productor de la situación y posteriormente, Julio César lanzó lo siguiente: ¿Qué tomaste en la mañana, compadre? Me agarra, me tira, me pone acá, me saca para el lado… ¡Me trata como un títere!”.

Finalmente, el animador quiso buscar venganza y corrió por todo el estudio persiguiendo a “Chicoku”, pero no lo logró alcanzar.