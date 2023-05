Comparte

En la última emisión del programa «Sigueme y te Sigo» de TV +, Mauricio Israel aprovechó el espacio para lanzar todos sus dardos en contra de Tonka Tomicic por sus vacaciones.

Uno de los temas que tocaron en el espacio, fue la nueva aventura que mantiene ocupada a la animadora en el sur de Chile y fue ahí cuando el panelista no se aguantó y se lanzó en picada contra ella.

Es necesario recordar que Tomicic en los últimos días ha compartido a través de sus redes sociales parte de lo que ha sido su viaje en la carretera austral.

No es sano hacer esto

En ese sentido, Israel comenzó diciendo lo siguiente: “A mí me parece que cuando uno tiene un problema con la justicia, cuando las cosas no están suficientemente claras, no es sano hacer esto”.

Asimismo, agregó que ella con sus publicaciones está ostentando, lo que no sería correcto teniendo en cuenta la situación en la que está, tras el “caso relojes” en el que está involucrado su marido.

“Cada uno tiene derecho de hacer con sus lucas (lo que estime conveniente), pero si tú apareces en todas partes diciendo que tienes problemas económicos…”, agregó.

En la misma línea, añadió el problema en el estaría Tonka con la dueña de La Cuca y dijo que “si está demandada por 150 millones de pesos, solamente por la dueña de La Cuca (…) ella está en una situación que puede tener plata, eso no está puesto en duda, pero hoy con los cuestionamientos en los que está y su marido, ella debería estar en un perfil bajo”.

Israel también se dio el tiempo de hablar sobre lo que le estaría costando a Tonka la casa rodante en la que está viajando y mencionó que “esos 3 millones que le cuesta arrendar esa cuestión que sirvan para pagarle a la Cuca”.

Por último, el panelista recalcó que cuando una persona está con problemas debe mantenerse “calladito” y no mostrar ostentación.