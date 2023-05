Este jueves 18 de mayo se emitió el segundo capítulo del documental «Brava», protagonizado por la animadora Claudia Conserva, quien mostró su dura lucha contra el cáncer.

En este sentido, el documental ha dejado variadas reacciones en las redes sociales, aplaudiendo la valentía de Claudia al contar su historia, así como también algunas críticas de parte de ciertos usuarios quienes cuestionaron el nivel de exposición.

También hubo otros mensajes que destacan el apoyo brindado tanto por el esposo de Claudia, Juan Carlos «Pollo» Valdivia, así como también por su hermana Fran Conserva.

Finalmente, entre los comentarios emitidos por los televidentes en Twitter, resaltan muchas historias personales relacionadas a la lucha contra el cáncer, misma vivencia que experimenta la animadora.

Mi tía fallecio de cáncer de hígado la semana pasada, ella era un persona tan buena, bondadosa y verla sufrir tanto wn.

Recuerdo q siempre yo me decía xq no le da esto a los malos, a los delincuentes etc

Weas q me cuestionaba y aun lo hago #BravaTVN