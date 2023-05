Comparte

Belén Soto compartió algunas fotografías de su boda y una reflexión sobre el matrimonio, tras cumplir seis meses de casada con Branko Bacovich.

La influencer acostumbra a escribir mensajes a través de sus redes sociales y esta vez, le compartió a sus seguidores lo que significa para ella estar de esposa.

“Felices primeros 6 meses de casados a mi persona favorita”, comenzó escribiendo la actriz.

En la misma línea, agregó lo siguiente: “Una de las preguntas más comunes que me han hecho durante este tiempo es: ¿que se siente estar casada? Y la verdad pensándolo detenidamente, quizás no le había tomado el peso hasta que reviso las fotos del gran día, hasta que me miro mi mano, o hasta que llegan este tipo de preguntas como la que me hicieron”.

Luego, reflexionó que “creo que casarme, ha sido de las sensaciones favoritas que he sentido hasta ahora. Vivir un símbolo que mucho tiempo de chica repetía “No me quiero casar porque el amor duele”, y quizás si, muchas veces duele. Pero tambien el amor es lindo, el amor es imperfecto, y es una semilla que se siembra todos los días”.

“Es un aprendizaje constante y paciencia adquirible. Es ponerse en el lugar del otro y comprometerse a sentir de a dos. El amor, es de las cosas más lindas. Y una experiencia y respeto por el otro que nunca acaba”, explicó sobre el matrimonio.

“Gracias al amor, por hacerme sentir”, concluyó la escritora de “No te lo mereces” y “Mujer Power”.

Revisa la publicación de Belén Soto