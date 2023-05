Comparte

En la última emisión de Mucho Gusto, el animador José Antonio Neme mostró su descontento y criticó lo ocurrido en el acto del 21 de mayo en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá.

Este lunes el presentador volvió a la pantalla chica para acompañar a su partner Karen Doggenweiler, tras estar fuera por unos días.

Sin embargo, su regreso fue con todo, puesto que utilizó su espacio para reclamar por la prohibición de la entrada del público al acto del Día de Las Glorias Navales y dijo lo siguiente:

“Mal a la gente que no la dejaron pasar, ¿por qué no dejan pasar a la gente?”.

Tras ello, su compañera puso de ejemplo la Gala del Festival de Viña del Mar 2023, ya que tampoco dejaron entrar al público.

Luego, Neme arremetió sin filtro y acusó que “la gente es la que te da el voto, la gente es la que apoya tu programa. No los políticos, no los partidos, no las constituciones, la gente”.

Finalmente, el periodista cerró con que “a la gente no me la dejen nunca más afuera, porque estaban muy enojados”.