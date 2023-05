Comparte

Ácido fue el mensaje que compartió Patricia Maldonado en un nuevo capítulo de «Las Indomables», donde apuntó una vez más contra la diputada Maite Orisini y el robo de su vehículo que sufrió la semana pasada.

De acuerdo a los antecedentes, el automóvil de la parlamentaria habría sido sustraído luego de que esta lo dejara estacionado en la vía pública, en la comuna de Recoleta.

Sin embargo, Orsini logró recuperarlo gracias a que la policía dio con su ubicación, debido al sistema GPS que mantenía el vehículo en su interior.

Ahora, la opinóloga repasó esta situación en una nueva edición de su programa, repasando la noticia.

La teoría de Patricia Maldonado

«Hay gente que nunca sabe más del auto (robado). Y con un sacrificio que se lo compran«, inició comentando.

Luego continuó: «Yo conozco el caso de un cabro que trabajaba, juntó moneda por moneda (para comprarse un vehículo), le robaron su autito y nunca más apareció. Porque no era la Orsini, poh«.

Tras esto, la ex «Mucho Gusto» aludió al rápido actual de Carabineros, apuntando a que se debió a una acción de la diputada: «No me cabe duda que la Orsini pegó una pura llamada y salió todo el plan de Carabineros a buscar el auto. Apareció a las horas después«, afirmó.

Finalmente expresó: «Sospechosa la hue…, ah. El auto de ella apareció… ¿Y el suyo (hablándole a sus seguidores) apareció? Esas son las cosas por las que la gente va diciendo ‘ya, basta, de esta hue…’«.