Con el empoderamiento femenino que caracteriza a la artista nacional, Denise Rosenthal lanzó una nueva y sorpresiva colaboración junto a la mexicana, Danna Paola.

Se trata de «Sugar Mami», una canción que estrenó el pasado jueves 15 de junio y que ya alcanza más de 200 mil visualizaciones en la plataforma de YouTube.

«Lo que es mío no se quita, me lo pago yo solita, soy tu diva favorita, una nena independiente no lo necesita», es parte del exitoso tema que se ha tomado las diversas redes sociales.

Previo al lanzamiento, Rosenthal agradeció a la también actriz de «Èlite», Danna Paola, por su «profesionalismo, disciplina, tu amor y tu compromiso. Eres una reina, una artista increíble», según escribió en su cuenta de Instagram.

Recordar que el pasado 4 de abril, Denise Rosenthal informó que se mantendría alejada de las redes sociales para trabajar en sus nuevos proyectos y enfocarse en su salud mental.

Escucha la canción acá: