Durante esta noche, Daniela Aránguiz se robará toda la atención de “Podemos Hablar” con las revelaciones sobre su actual situación amorosa y el quiebre con Jorge “Mago” Valdivia.

Respecto a lo que han adelantado del canal, la modelo hablará sobre algunas amenazas que recibió del exfutbolista y de la conversación que tuvo con Maite Orsini.

Asimismo, aprovechó de contestar las preguntas sobre el íntimo vínculo que comparte con Luis Mateucci.

En ese sentido, es necesario recordar que hace unos meses se filtraron unos videos en las redes sociales donde se les ve muy cercanos y cariñosos.

“Yo a Luis lo conocí hace mucho rato, nosotros nos demoramos mucho en tener algo. Yo no podría hablar de una relación si no se los digo a mis hijos antes”, aclarará la exchica Mekano.

En la misma línea, profundizará en lo que le ha hecho vivir el argentino y comentará lo siguiente: “Luis me ha hecho vivir lo que nunca viví, algo súper simple. Un día me dice vamos a tomarnos una cerveza, y le digo con quién vamos, y me dice, ‘¿necesitamos ir con alguien más?”.

“Yo estaba acostumbrada a nunca haber ido sola con alguien, siempre en grupo, cosas muy simples que nunca las había hecho”, añadirá.

Por último, dejará en claro que no le quiere poner nombre a la relación que tiene con el exchico reality.

“Yo creo que no quiero ponerle nombre a algo, la paso bien, salgo, tenemos grupos de amigos en común, es una persona súper simpática, que me saca de la pena que quizás estaba viviendo. Yo creo que cada persona llega en el momento indicado”, cerró.