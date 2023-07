Comparte

Hace pocas horas Daniela Aránguiz decidió tomar un giro distinto a su vida y así lo hizo saber a través de las redes sociales.

Todo ello, porque ayer compartió algunos videos haciendo alusión al amorío entre su expareja, Jorge “Mago” Valdivia, y la diputada Maite Orsini, pero hoy al parecer se arrepintió, puesto que comunicó que ya no continuará con estas polémicas.

En ese sentido, la exchica Mekano compartió el siguiente comunicado en su Instagram: “Con esta me despido y la verdad estoy en un momento de mi tan rico, feliz y enamorada que ya me da lata hablar de alguien que no me interesa en lo absoluto”.

Asimismo, agregó “solo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde 0 y ojalá puedan sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos”.

Pero eso no fue todo, ya que aprovechó el momento para hacer oficial su nueva relación con Luis Mateucci y subió una fotografía donde se le ve con él.

Además, acompañó la historia con este escrito “contando los días para verte (…) quédate con alguien que te mire como Luis Mateucci me mira a mi”.

Si bien con estos mensajes la panelista de Zona de Estrellas quiere dar por cerrada su etapa con el exfutbolista y todas las polémicas, hay algunos de los cibernautas que aseguran que ella seguirá dando de qué hablar sobre este tema.

