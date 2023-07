Comparte

El ex goleador del Barcelona e Inter de Milán, Samuel Eto’o, vive momentos muy complicados al mando de la Federación de Fútbol de Camerún. Según medios del país africano, acusan al ex delantero de favorecer a un equipo en particular.

El portal Camfoot reveló una conversación entre Samuel Eto’o y Valentine Gwain, presidente del Victoria United, recién ascendido a la división de honor del fútbol de dicho país.

En el audio filtrado se escucha a ambos dirigentes hablando sobre la situación del Victoria en el campeonato, de cómo se habían visto perjudicados por decisiones arbitrales y lo difícil que se veía el ascenso en aquel momento, a comienzos de 2023.

“Quédate tranquilo. Te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro”, son parte de las palabras que se le escucha decir a Samuel Eto’o en la charla con Gwain. Además, el campeón de la Champions 2006 le sugirió al dirigente que era mejor verse discretamente cuando llegara a casa.

Según el medio citado, habría otros clubes que recibieron garantías del propio ex futbolista para subir de categoría a través del estamento arbitral o comisiones disciplinarias. “Eto’o prometió devolver la grandeza al fútbol camerunés, pero está en el centro del amaño de partidos”, sentenció Camfoot.