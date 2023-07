Comparte

Continúan las polémicas en torno al quiebre amoroso entre Daniela Aránguiz y Jorge ‘’Mago’’ Valdivia, pero este episodio estaría completamente enfocado en Maite Orsini.

Esta mañana la diputada compartió un comunicado en sus redes sociales refiriéndose a que en todos estos meses se ha compartido información falsa sobre su vida personal.

Haciendo alusión a los viajes y regalos que supuestamente le habría dado el exfutbolista.

Asimismo, apuntó directamente a las personas que viven de hacer pública su vida privada “acá hay personas que, legítimamente, viven de hacer pública su vida privada y que difunden mentiras a diestra y siniestra con la complicidad de múltiples medios”.

Empezó la cuarta temporada de esta teleserie

Tras ello, hace unas horas Daniela Aránguiz contestó a este escrito, ya que al aparecer se habría dado por aludida.

A través de su Instagram la panelista de Zona de Estrellas empezó bromeando y comentó lo siguiente: “Ahora quieren jugar, quieren pruebas. Empezó la cuarta temporada de esta teleserie por aquí, no por Netflix”.

Asimismo, agregó “me he muerto de la risa porque leí recién un comunicado que me mandaron, qué pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido, pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso”.

En la misma línea, se refirió a lo que Orsini dice que es falso “¿así que yo vivo de mi vida privada? Sí, y lo voy a seguir haciendo. Porque, lamentablemente, mi exmarido se gasta la plata de mis hijos invitándote a viajar a ti. Y si quieren pruebas, yo las tengo”.

Por último, apuntó directo a la forma en la que ambas se ganan la vida “yo prefiero mil veces vivir de mi vida privada, que vivir de la plata de la gente que te paga el sueldo y que no te lo mereces”.

Hasta el momento, la modelo no ha publicado pruebas sobre sus dichos y la parlamentaria tampoco ha contestado a esta respuesta.