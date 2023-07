Comparte

Inter de Miami no atraviesa una buena temporada. Por lo mismo, el club ha sufrido una importante reestructuración, donde se han hecho con importante figuras. La primera y la más importante es Lionel Messi, quien arribó desde el PSG, pero a él se sumaron Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerardo Martino en el banco.

No obstante, los fichajes de «viejos cracks» no paran ahí. Esto porque de acuerdo a lo informado por el portal Offsider, Las Garzas tiene un principio de acuerdo con el ex FC Barcelona, Andrés Iniesta.

El futbolista español de 39 años decidió finiquitar su paso por el fútbol japonés y no quiso renovar en el Vissel Kobe. Debido a esto, la gran duda era dónde iba a continuar su carrera o si se retiraría. Aunque esto último estará lejos de suceder, por ahora.

Es que de acuerdo a la información del portal anteriormente mencionado, Iniesta se unirá a sus ex compañeros en Barcelona para fortalecer al Inter de Miami. ¿Podrá con estas figuras renacer el cuadro de la MLS?