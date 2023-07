Comparte

En las últimas horas, Mauricio Israel ha estado en el ojo de la polémica, puesto que se filtró un audio que le habría enviado a su expareja y madre de su hija en un tono bastante agresivo.

Fueron los periodistas de Qué te lo digo quienes pusieron el tema sobre la mesa, ya que Sergio Rojas se contactó con Marisol Gálvez, expareja de Israel, y mostró los registros.

En ellos, se puede escuchar que el comentarista amenaza a Gálvez y también, le dice a su hija que no la quiere ver más.

“Sabes qué Sara, ya no te quiero ver, la verdad no te quiero ver, o sea, que tú me digas que no confías, que no te sientes segura conmigo, hasta aquí llegamos Sarita. Se acabó”, se podía escuchar que le decía Israel a su hija.

Por otra parte, en el mensaje a Marisol el comunicador decía “a quién le vienes a faltar el respeto imbécil. Cuando no eres capaz de contestar el teléfono, cobarde y pones a un animal que no da la cara, no da el nombre a insultarme, qué te has creído”.

Luego, se puede escuchar como él le advierte “que me saca la madre y yo por decirte estúpida que es lo que eres no más. Ten cuidado Marisol, ten cuidado con quién te estás metiendo y sabes qué más, sigue buscándome, sigue buscando a la Paola, que nos vas a encontrar”.

Cabe mencionar que, si bien en el programa de Sergio Rojas hablaron sobre el tema, aún no se sabría el contexto de estas amenazas.