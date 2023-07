Comparte

Tras ser presentado como el nuevo técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez conversó con el canal oficial de Cruzados. El estratega se refirió a sus sentimientos por volver al club que lo formó y cómo toma este nuevo desafío en su carrera.

“Sinceramente estoy muy contento, feliz y emocionado de poder volver a San Carlos de Apoquindo, al lugar donde pude llegar a los 12 años. Me he encontrado con mucha gente que participó de mi proceso de formación acá en el club, y reencontrarse con eso y volver a las mismas canchas donde me pude iniciar le da un valor importantísimo emocional”, aseguró el nuevo técnico de la UC.

Núñez se manifestó “ilusionado con que podamos hacer un buen trabajo, plasmar el ADN cruzado en el equipo, desde lo valórico y lo futbolístico. Tengo mucha ilusión de ser competitivo y que el equipo pueda estar a la altura”.

“Me ilusiona estar desde este rol, comandar a este equipo. Siento que todos somos importantes en nuestras áreas y roles, pero sé que tengo la labor de impregnar eso en los jugadores. Esa es una de las razones por la que este desafío lo enfrento con mucha convicción. Hay un plantel en el que creo mucho y me motiva la opción de estar acá”, añadió.

Al finalizar la entrevista, Nicolás Núñez agradeció el apoyo de los hinchas de Universidad Católica en este nuevo desafío y señaló que “solamente les puedo asegurar que en este proyecto estoy vinculado en cuerpo y alma. Daré todas mis herramientas a mi equipo de trabajo para que juntos podamos tener alegrías próximamente y volvamos a sentir que el equipo es muy competitivo independiente de la clasificación o el torneo que dispute”.