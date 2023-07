Comparte

En la última emisión de Gran Hermano, se vivió un tenso momento entre Fran García- Huidobro y Fernando Altamirano más conocido como “Bambino”.

Por el formato del programa, los eliminados deben asistir el día lunes al estudio para hablar sobre su actitud dentro del encierro y para responder las preguntas de los panelistas.

Hoy, era el turno de “Bambino”, quien se posicionó como uno de los más votados de lo que va del programa y también, como uno de los más odiados en las redes sociales.

Todo ello, por su actitud frente a la mascota de la casa, ya que desde el día uno del ingreso de Bigote amenazó con hacerle daño, lo que no fue muy bien visto por los televidentes.

Esto no está pauteado

Una que tampoco quedó contenta con su participación fue Fran García- Huidobro, puesto que dejó en claro que a pesar de poner en riesgo su trabajo en Chilevisión, prefería perder el trabajo antes que dialogar con alguien como Fernando.

“Voy a tomarme una tributación que me puede costar la pega, pero lo voy a hacer igual (…) no quiero tener ningún tipo de conversación con Fernando”, expuso.

Respecto a sus razones, comentó que “por flojo, machista, pero por paliza por las cosa que dijo de Bigotes”.

“No quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales (…) una persona que no hace un mea culpa, es alguien con quien no me interesa tener ningún tipo de conversación”, agregó.

En la misma línea, sostuvo que las cosas que le gustaría decirle como Fran están lejos de ser políticamente correctas y que por ello, prefería abandonar el estudio.

Tras ello, Diana le respondió que tenía el derecho a hacerlo y esta situación no le costaría su trabajo.

Por último, la exMaldita Moda antes de dejar el espacio enfatizó en lo siguiente: “Nadie me está censurando, esto no está pauteado (…) esta es una decisión mía, si me permiten retirarme del estudio se los agradecería enormemente”.