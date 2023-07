Comparte

Esta noche en Podemos Hablar, participará como invitada Titi García- Huidobro y hablará sobre diferentes episodios de su vida personal y profesional.

En ese sentido, reveló algunos de los momentos más complicados que ha vivido en el tiempo que ha trabajo en la televisión.

Específicamente, recordó dos momentos en los que sintió que fue acosada sexualmente.

En primera instancia, comentó que uno de estos episodios fue con un productor y detalló que “en una fue de un productor, que me dice ‘Titi, te quiero presentar un proyecto, porque te está yendo súper bien en el canal. Juntémonos en mi oficina’. Yo dije, ‘súper, maravilloso’”.

“Llego a su oficina, entro, muy buena onda, él detrás de su escritorio. De repente se pone de pie, corre la silla, me dice ‘me voy a sentar al lado tuyo, para que comencemos más cerca’, complementó.

Luego, continúo con el relato “de repente se acerca un poquito la silla, y yo como que ahí me empiezo a poner nerviosa. De repente me dice ‘¿qué te parece?’. Y la mano en la rodilla, y yo dije ‘qué hago, le paró el carro, me hago la enojada, le pego una cachetada’. Empiezas a pasarte todos los rollos”.

Asimismo, agregó que el hombre le subió la mano y le tocó el muslo, lo cual la hizo sentir muy incómoda y vulnerable, por lo que solo quería arrancar.

“Lamentablemente fui muy tonta. Arranqué en ese momento, súper educadamente, pero me sentí súper pasada a llevar”, agregó.

En la misma línea, relató otra de estas situaciones, pero advirtió que esta fue mas violenta y con un director de televisión.

“La segunda vez fue con un director de televisión, me dice que ‘están haciendo un nuevo programa, y van a hacer un casting, y queremos que participes, pero tenemos tan poco presupuesto que la prueba, el casting, la tenemos que hacer en mi departamento’. Y yo dije, ‘este cree que yo soy gil’”, confesó.

Posteriormente, dijo que el individuo se puso violento y la amenazaba, puesto que le decía que si no iba, la tenía que sacar del trabajo.

Por último, enfatizó en que ella no aceptó esta propuesta y sostuvo que “finalmente obvio no fui al casting, pero me sentí tan vulnerable. Yo nunca dije nada”.