No va a Olmué. El comediante Diego Urrutia, desistió de presentarse en el Festival del Huaso de Olmué en enero próximo, pese a ser contactado por TVN.

Urrutia, quien saltó a los grandes escenarios tras su inesperada participación en el Festival de Viña del Mar en febrero pasado, luego de darle el ‘sí’ al evento apenas una semana antes de su presentación, una vez que se bajara Yerko Puchento del certamen; habló sobre el éxito que ha tenido gracias a su paso por Viña y le cerró la puerta a una eventual presentación en Olmué.

En conversación con La Hora señaló que, tras su presentación en la Quinta Vergara, “pasé de estar en bares por todo Chile solo, a tener un equipo, hacer show solo en teatros o casinos. Hubo un salto súper grande, y lo más loco es que fue súper rápido. Es sorpresivo, pero bacán”, comenta.

Lo que sí, el éxito que tuvo en Viña 2023 no lo podrá replicar en Olmué 2024 y ya le dijo que no a TVN. “Me hablaron de la organización de TVN, y me invitaron a Olmué. Me dijeron si no va otro comediante, vas tú, si se nos cae uno”, bromeó de entrada, añadiendo que “no creo que vaya a un festival este verano, al menos televisado. Porque estoy empezando recién armar la rutina nueva, entonces tengo que armarla bien, y para ir a un festival hay que armar bien la rutina”.