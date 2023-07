Comparte

La victoria de Flamengo sobre el Atlético Mineiro pasó a segundo plano, luego de la agresión del preparador físico del Mengao contra el delantero Pedro. Tras esta situación los jugadores del plantel piden la salida de Jorge Sampaoli, quien, según ellos, no tuvo una buena reacción.

Un día después del hecho, Sampaoli habló a través de sus redes sociales, donde expresó un profunda reflexión.

«No creo en la violencia como solución. Esto no nos llevará a ninguna parte. Ni en la vida ni en el fútbol (…) Lo que pasó ayer me puso muy triste. Eclipsamos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan», comentó el entrenador argentino.

Además, sostuvo que «soy el conductor de este equipo. Realmente me duele cuando dos colegas están peleando. Más que la violencia. Los entrenadores no solo se centran en las tácticas y la preparación de los jugadores de fútbol. Por encima de todo, trabajamos para dirigir equipos. Tratamos de mejorar y cuidar a la gente».

Finalmente, señaló: «No he ido a dormir pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que habéis tenido una noche horrible y pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidar de nosotros mismos. Para movernos, para unirnos. Para ser mejor. Y poniendo Flamengo en la cima».