Comparte

Este miércoles el ahora exparticipante de Gran Hermano, Francisco Arenas, realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, en donde se refirió a una grave situación que se ha transformado en una tendencia.

Panchito, o ‘Papi Lulo’ apuntó en específico a la difícil situación que estarían experimentando los exintegrantes del reality, quienes han recibido duros mensajes a través de las redes sociales.

«Creo que una palabra muchas veces cambia las cosas. Me he sentido un poco triste, porque me he dado cuenta de que ellos deben estar sufriendo, deben estar sintiéndose mal«, afirmó el exjugador, que se mostró con su clásico pañuelo en la cabeza, afectado por la situación.

En la misma línea, llamó a que «perdonen a todos los que hemos cometido errores, incluso a ellos. No por una mala palabra dicha, juzguemos a las personas. En la vida todos tenemos derecho a ser perdonados y cometer errores«.

«Siento mucha pena con lo que está pasando con ellos. Aunque yo sea Papi Lulo, en este momento estoy hablando desde mi corazón y me siento apenado por eso», manifestó sensible.

En la misma línea, también manifestó que él cometió errores, dando como ejemplo el no despedirse de todos sus compañeros tras salir de la casa.

«Analizando la situación, todos tenemos derecho a perdón. Las personas que salieron de la casa también tienen sentimientos, igual que sus hijos, sus papás, sus hermanos y muchas veces con esos comentarios que hacemos los dañamos«, añadió.

«Uno tiene que aprender a aceptar los errores»

Tras su profunda reflexión, luego se refirió de manera específica a Ariel, Benjamín, Maite y Bambino, quienes no lo han pasado bien debido al acoso y cyberbullying.

«A todos los eliminados: muchas veces queremos salir adelante, algunas veces a costa de lo que sea. Pero, (quiero dirigirme) especialmente a Benjamín. Conversé contigo y me encariñé harto. Pude mirar tus ojos. No sé qué pena pasará por ti, pero quiero mandarte un abrazo gigante y un beso. Ojalá me puedas amar«, señaló.

Luego continuó: «Quiero pedirles disculpas por haberlos votado en la placa alguna vez, pero esto es más allá que un juego, son sentimientos míos. No lo estoy haciendo para quedar bien en las redes sociales. Lo estoy haciendo porque es lo que estoy sintiendo en este momento. Quiero mandarle un abrazo a todos ellos».

Por último, expresó una reflexión final sobre los televidentes: «La gente que ve el programa se enrabia, juzga como también lo he hecho yo. Por eso digo que uno comete errores y uno tiene que aprender a aceptar los errores o los comentarios que de repente nos dañan y ser mejores personas».