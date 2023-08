Comparte

Cami Nash es muy activa a través de las redes sociales y acostumbra a interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que realizó una transmisión en vivo y conversó con los cibernautas.

Uno de los temas que tocó en esta instancia fue los reality shows, y fue ahí cuando sorprendió a todos, puesto que dio a entender que le gustaría volver a participar en algo de este formato.

En ese sentido, aclaró que ella ha cambiado bastante en el último tiempo, por lo que su carácter dentro de un encierro sería distinto.

“Sería un tremendo personaje, pero diferente al que ustedes conocen, pero hay que estar encerrado para saber”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que “ya tengo 37 años y cuando estás más viejita, te pones más segura de ti misma, confías más en tus dones y entiendes más tus defectos. Aprendes a poner límites de manera más sana”.

Respecto a si le gustaría tener algo con alguien dentro de estos programas, dijo que “igual sería media suelta, porque yo nunca tuve romances en los reality, porque tenía muchas barreras, porque me daba cosa lo que la gente dijera, especialmente mi familia, pero ya no me importa”.

Por último, recalcó que «me gustaría encerrarme, si el universo me lo permite, una vez más, para disfrutar la experiencia”.

Tras ello, Nash agregó que le da lo mismo si la oportunidad se da en Chile o en México, país donde reside actualmente.