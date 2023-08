Comparte

Durante la jornada de ayer, en el reality Gran Hermano, se vivió una especial jornada en donde el líder de la semana debió salvar a uno de los nominados a la Placa de Eliminación.

Así, Hans tenía esta importante misión, donde la mayoría pensó que Mónica, la participante más longeva que finalmente fue nominada, sería su elección, pero esto no fue así.

«Con ella tengo un cariño enorme, sé que me duele dejarla en placa. Todo va en un juego, que no se lo tome a mal. Sé que afuera no van a votar por ella. Así que dejo en placa a Mónica«, reveló, generando impacto entre los propios participantes.

La situación también causó asombro de los conductores, donde Julio César Rodríguez definió su decisión como una «mega sorpresa».

Mónica fue consulta sobre esta inesperada decisión, donde sostuvo que «bien pues [me lo tomo]. ¿Por qué he de tomarlo mal?. Esto es un juego y ya vamos quedando los finales. Entonces me lo tomo como viene nomás. ¿Qué? ¿Sorpresa? Sí, lógicamente, no tan solo para mi. Para muchos, pero igual me lo tomo con tranquilidad y dignamente… y sinceramente bien. Son decisiones«.

¿A quién salvó Hans?

Tras esto, fue consultado respecto a su decisión, donde reveló a quién salvó: «Siento que debe estar dentro de la casa, siento que necesita estar dentro de la casa… salvo a Fran«.

La concursante se mostró sorprendida con esta decisión, donde incluso sus palabras estuvieron bañadas de asombro: «Agradezco a Hans, no sé que estará pensando en su cabeza, espero funcione para ti«.

Respecto a su decisión, los cibernautas aseguraron que todo era una estrategia de Lucas, quien le habría dado la idea de que salvara a la rubia.

Les explico: Lucas le dijo a Hans que salvara a Fran, ya que cree que los seguidores de Fran apoyan a Pinco ya que Fran siempre dice que es amiga de Pincoya y nunca la ha votado.



Hans no tiene estrategia es el títere de Lucas 🙄🌱#TheLulosShow pic.twitter.com/IkGDG8KqIw — Pequeña Gritona (@PequenaGritona) August 18, 2023

LITERAL HANS ES ESTE, menos personalidad no podía tener JAJA #TheLulosShow #GranHermanoCHV pic.twitter.com/p4VHUTFwB3 — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) August 18, 2023