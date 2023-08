Comparte

Durante la jornada de ayer, algunos de los exparticipantes de Gran Hermano reingresaron a la ‘casa más famosa del mundo’, en específico se trató de Viviana, Estefi y Sebastián.

Y fue este último, quien generó algunos comentarios. Esto, no solo por la simpatía que transmite, dedicándole divertidos comentarios a sus compañeros de encierro, quienes durante la dinámica no se pueden mover ni decir nada.

«No recordaba su cara, yo tenía un bloqueo mental muy heavy de Sebastián con su cara. No recordaba su rostro… y cuando llegó, me causó toda esa incertidumbre que sentía yo cuando estaba con él acá«, relató tras la breve interacción que ambos tuvieron.

Luego Constanza continuó: «Estaba feliz de verlo bien. Sentí que estaba muy bien, se veía muy bien él, pero me causó una incertidumbre que me dejó una crisis súper heavy acá adentro«.

Por último, expresó: «En mi corazón, y siendo muy sincera, yo me distancié de él, queriéndolo. Yo todavía siento cosas por él, sin embargo, siento que no me hace bien (…) Y uno siempre tiene que escoger por su bienestar, aunque a uno le guste mucho una persona».