Ayer se vivió una intensa jornada al interior de Gran Hermano, puesto que estuvo marcada por la eliminación y además, por un intensa pelea entre algunas participantes.

Sin embargo, eso no fue todo lo que se mostró en el capítulo, puesto que gracias a la edición se pudo ver un fragmento en el que Constanza Capelli hablaba con La Pincoya e Ignacia Michelson sobre la relación que tuvo con Jorge Valdivia afuera.

En primer momento, la bailarina comentó que su incipiente romance con exfutbolista fue cuando él se separó y se fue a vivir a un hotel.

“Él estaba solo, después pasó una huevada, me dejó plantada, se fue con la… y yo como ahí dije: no, no me podis hacer esta huevada. No, chao. Y antes de entrar acá yo hablé con él y yo me había quedado en que estaba con otra persona, en pareja”, agregó.

Tras ello, Michelson le dijo que afuera todos sabían que el exseleccionado nacional estaría saliendo con la diputada Maite Orsini.

Luego, la Chilota le preguntó si ella sabía algo sobre el episodio de “los calzoncillos congelados” y ahí entregó más detalles al respecto.

“Él un día entra a su habitación de hotel, después de que se fue de viaje con la Maite, y estaba todo cagado. Vomitado la cama, Cagado la cama y cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados. Todo manchado”, detalló la participante.

“¡Pobre hotel!”, comentó la exResistiré.

Finalmente, la chilota agregó que todo eso tendría relación con algunas prácticas que ella conoce.

“Esa es magia negra, pero es chanta. Eso es para que no le funcione con ninguna hu… más, cuando quiera tener sexo. Yo conozco muchos rituales de magia negra, porque como yo hago estas sanaciones, tengo que saberlos y los sé hacer todo”, concluyó La Pincoya.