Kike Morandé volvió a la industria del espectáculo audiovisual con su nueva apuesta el programa streaming “Morandé te ve”, a más de dos años de su salida de la TV. “Nos salió muy fácil volver”, se sinceró el animador.

El animador reconoció que “Nos salió muy fácil volver. No ha sido para nada traumático, aparte que es una cosa tanto más simple. Me ha agradado hacerlo”, sostuvo, según una publicación de La Hora.

“La verdad es que lo he pasado muy bien, me ha hecho muy bien. Yo no creo que haya estado depresivo ni mucho menos, pero me faltaba esto (…) esto, la verdad, es lo que me encanta a mí. Y les encanta a todos los que están alrededor mío, a mis hijos sobre todo”. Agregó.

Morandé también se refirió a la cercanía que genera en el público, destacando que siente que era extrañado por la audiencia. “Sin creerme el cuento, creo que de verdad me quieren y me echaban de menos, lo mismo que yo echaba de menos estar con ellos de nuevo. Hemos tenido unos comentarios que llegan por las redes sociales, todos simpáticos”, afirmó.

“De verdad, estoy súper agradecido, sorprendido de que no ha habido prácticamente ni un mal comentario, diría yo”, comentó.