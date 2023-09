Comparte

‘Gran Hermano’ nuevamente encendió las polémicas, luego que Scarlette Gález hiciera una grave acusación contra Rubén Gutiérrez, a quien apuntó por “tocarme durmiendo”.

Todo se originó luego que ambos durmieran juntos en la misma cama, hecho que habría ocurrido como parte de una actividad del reality.

En este escenario, se viralizó un video en donde la influencer reprochó con todo al ex carabinero por la presunta agresión sexual ocurrida al interior de la casa.

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, reprochó Scarlette al otrora uniformado, a lo cual Gutiérrez replicó: “Yo no me confundí, te veo como amiga”.

“Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo…”, encaró la influencer. Acto seguido, se cortó la transmisión en vivo de Pluto TV.