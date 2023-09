Comparte

Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya” de Gran Hermano, contó los dramáticos momentos que debió enfrentar producto de la pandemia del COVID-19.

La Tens de 48 años comenzó contando que “nunca quise decir en qué trabaja y cómo me llamaba, porque estaba en plena pandemia. Entonces uno encendía la tele y lo primero que se veía era gente fallecida, no sabíamos que era lo que nos iba a esperar, toda la gente asustada”.

Continuó su relato agregando la impactante situación que debió vivir a consecuencia de la pandemia: “gente cercana entraba a Urgencias y salían en cajones. Y tú te tienes que aguantar ahí”, confesó.

Al mismo tiempo, debía mantener una estricta rutina para cuidar a su familia y no ponerlos en riesgo.

“Llegar a tu casa, cambiarte de ropa, sacarte todo afuera en el patio, armar una cama aparte. No estaba dispuesta a enfermar a mi hijo y mi esposo. Lo pasé mal. Muchas veces me pegué el Covid, me lo pegué como tres veces”, detalló.