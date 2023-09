Comparte

Fernando Téllez, ex marido de Pamela Díaz, tiene una orden de detención en su contra por el no pago de la pensión alimenticia de la hija que tienen en común.

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, aseguró por medio de su Instagram en la que se encuentra el ex de ‘La Fiera’.

“Hace dos días, el Tribunal decretó orden de detención en contra de Fernando Téllez, ex de Pamela Díaz, por incumplimiento del pago de pensión alimenticia”, aseguró la farandulera en su red social.

Téllez y Pamela Díaz tuvieron una relación entre el 2015 y 2016, de la cual nació la hija de ambos y, desde la separación, el hombre ha estado completamente alejado de las preocupaciones de su hija.

La propia ‘Fiera’ contó en sus redes sociales que, previo a su viaje a Perú, en donde participará del reality “Tierra Brava”, debió pedir la autorización del exmarido para viajar, pese al incumplimiento de la obligación alimenticia.

“Hola people, estoy en la notaría, llevo más de siete horas esperando a esta gente. Estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú, pero hay que hacer un trámite, viste que la niña no puede salir porque los papás no firman. No la ve, no paga pensión alimenticia y más encima tengo que pedirle permiso. Ay señor, pero aquí estamos”, sostuvo la influencer el pasado 12 de septiembre.