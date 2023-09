Comparte

Continúan las diferencias en la casa de Gran Hermano y esta vez Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, criticó duramente a Fran Maira, quien ingresó por el repechaje.

Todo ello, porque la jugadora ha mostrado una actitud bastante provocativa en su reingreso y ha intentado pelear en más de una ocasión con sus compañeros.

Ahora, la influencer se habría paseado por la casa luciendo una corona en su cabeza, lo que no le causó mucha gracia a la oriunda de Chiloé, quien lo comentó con sus más cercanos, es decir, con Coni y Francisco.

“¿Le viste la corona que andaba trayendo en el pelo?”, les preguntó La Pincoya.

Tras ello, comentó “por lo menos la mía, yo no me tuve que comprar, yo me la gané”, refiriéndose a que ella fue Miss simpatía.

“Ella lo hace para provocar, yo creo que le está fallando a la pobre chica, me da pena igual”, agregó.

Frente a ello, sus compañeros no emitieron mayores comentarios, sino que más bien sólo hicieron algunas caras y la escucharon.

Finalmente, la chilota recalcó que la joven solo la utiliza para llamar la atención y provocar a los habitantes de “la casa más famosa del mundo”.