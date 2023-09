Comparte

Este domingo, a las 22:00 horas, “Tierra Brava” llegará a las pantallas de Canal 13. Será el gran regreso de los reality shows a la señal de Inés Matte Urrejola y lo hará en grande.

“Tierra Brava… cosechas lo que siembras” será co-producido por Cooking Media y Latina TV, de Perú, y seguirá la senda de Canal 13 en este género, el mismo que nació en Chile en sus pantallas hace 20 años y que dio vida a éxitos recordados hasta el día de hoy, desde “Protagonistas de la fama” hasta “Mundos opuestos”.

La producción de Tierra Brava

El nuevo reality show, que irá de domingo a jueves a las 22:10 horas, se registrará desde una casa hacienda emplazada en las afueras de Lima. Se trata de un terreno de más de 6 mil metros cuadrados en total y en donde destacarán cuatro zonas:

La casa (que contempla 1.000 metros cuadrados), la zona de convivencia (patio, corrales de animales, siembras y lugar en donde se realizarán los Cara a cara), la zona de juegos y la zona de la prueba de eliminación.

“Estamos felices con el resultado que hemos logrado para llegar a dar vida a ‘Tierra Brava’”, confiesa Juan Pablo Planas, productor general del reality show.

Tras ello, destacó que “el lugar en donde estará emplazada la casa implicó un gran trabajo de producción. Si bien había ya una casa en el lugar, todo lo que veremos en pantalla se tuvo que construir y añadir a lo que ya había, así que el desafío técnico y humano fue gigante”.

A lo anterior, añade que “nos preocupamos de contar con la mayor excelencia posible, de acuerdo a los cánones de Canal 13 y de los realities históricos y que marcaron a la televisión. Es así como trajimos equipos de Europa y de otros lugares.

“Por ejemplo, hubo una inversión muy alta en poder iluminar el set, porque consideramos que la fotografía y las cámaras eran lo más importante. Por ello es que toda la iluminación viene desde China”, añadiendo que contamos con “30 cámaras robóticas y 6 cámaras broadcast, que creo que van a lograr captar los momentos exactos de cada participante”.

Dentro de eso último, estas 36 cámaras se encontrarán instaladas en todas las zonas de la casa hacienda para cubrir cada detalle de lo que hagan los participantes.

“Yo siempre digo y le transmito a los directores que tengo ‘miremos el árbol y no el bosque’, porque tenemos treinta y tantas cámaras y es imposible poder contar con todo eso en la cabeza, entonces hay que centrarse en las situaciones que estamos viviendo. Es decir, entra un participante y me lleva tres o cuatro cámaras, entra otro participante y me lleva otras tres o cuatro cámaras… y así repartimos la cantidad de cámaras que tenemos”, cuenta Luis Rols, director general de “Tierra Brava”.

Asimismo, agregó “nunca sabemos por qué lado caminarán los participantes o por dónde se van a aparecer. Por eso es muy importante que mientras más cámaras haya, más tranquilidad tenemos de que vamos a llegar a cubrir todo”.

Kevin Avellaneda, director de cámaras del espacio de telerrealidad, complementa lo anterior: “hay 36 opciones para poder ver, entonces es clave qué cámara escoger y qué momento para saber qué situación contar que pueda aportar a la narrativa de lo que el público quiera ver”.

Producción del reality

“Tierra Brava” se trabaja a dos switchs, con tres turnos de personas diarios que van rotando para poder estar pendiente y siguiendo las 24 horas de los participantes y los 7 días de la semana (turnos de mañana-tarde, tarde-noche y noche-madrugada). En total, son más de 160 personas las que componen el equipo del reality show.

Ariel Cava, jefe de postproducción del programa, detalla que “el proceso de postproducción de ‘Tierra Brava’ se compone de varios pasos esenciales. En primer lugar, está la etapa de ingesta, donde recibimos dos señales de switch desde la locación, junto con 6 señales auxiliares de cámaras para disponer de abundantes recursos de edición. Además, utilizamos cámaras externas, drones y cámaras GoPro”.

Cava da a conocer que “nuestro equipo de edición de contenido e historias, liderado por Nacho Barbadillo y Carmen Gloria Gallardo, consta de 3 coordinadores y 10 guionistas.

“Ellos supervisan en tiempo real la señal, seleccionan y ensamblan las notas del programa, que luego pasan al equipo de edición y postproducción de imagen y sonido, compuesto por 1 coordinador, 12 editores, 2 postproductores de audio y 3 encargados de la ingesta de material”.

Finalmente, detalló que “este proceso implica varias fases, como la edición de notas, la compilación del episodio completo y correcciones de la producción ejecutiva, así como la postproducción de audio y video, junto con la entrega del programa finalizado a Canal 13”.