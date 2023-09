Comparte

Arturo Longton se cansó del odio en las redes sociales y decidió mandarle un mensaje a todos los que lo molestan.

En ese sentido, el chico reality publicó un video donde les explica a los cibernautas que le da lo mismo que le manden el video de su piquero en el programa “Salta si puedes”, ya que está orgulloso.

Asimismo, recalcó que por ese momento le pagaron una gran suma de dinero y que por ello y otras razones, no le molesta.

“Le quería mandar un pequeño mensaje a los subnormales que me siguen mandando el video del piquero como si me molestara”, comenzó diciendo el influencer.

Tras ello, agregó “ustedes tendrían que trabajar tanto tiempo para que les paguen ese piquero”.

Finalmente, le pidió a los usuarios de la plataforma que busquen otros videos para que se enoje, ya que ese no le provoca nada.

“Sean un poquito inteligentes, yo sé que les cuesta pensar, pero mándenme un video que me moleste po’, cómo me mandan una hue… de la que me siente orgulloso”, cerró.