La semana pasada Belén Mora denunció a través de sus redes sociales que un hombre la violentó en la calle.

Según lo expuesto por la humorista, todo ocurrió cuando ella iba con su hijo pequeño paseando en el coche y un hombre la empujó y le dijo “me das asco”.

Sin duda su historia generó varias reacciones, puesto que para nadie es grato recibir comentarios de este tipo en la vía pública.

Uno que no quedó indiferente fue Claudio Reyes, quien aprovechó su espacio en Youtube para abordar esta compleja situación que vivió “Belenaza”.

“Yo no estoy de acuerdo con ella, no comparto sus ideas”, comenzó diciendo Claudio.

Tras ello, comentó que no justifica el actuar del hombre, pero sostuvo que él ha tenido que soportar cosas peores por su forma de pensar e ideales políticos.

“Desde hace 30 años, desde que llegó la ‘alegría’ a este país, es peor. A mí me sacaron de mi pega por pensar distinto, por no ser de izquierda. Y ella es una activista de izquierda, todo lo contrario a mí, que hoy soy una activista de derecha”, detalló.

En la misma línea recalcó que no está de acuerdo con ninguno de estos ataques y que no se deben tolerar las agresiones.

Finalmente, sostuvo que Belén no es de su agrado, pero que le gusta mucho el humor que tiene su marido, el “Toto”.

“A mí no me gusta, nunca me ha gustado, nunca la encontré buena, porque a mí gusta el Toto, el marido de ella, ese hue… es extraordinario, aunque es otro comunista de mier…, pero no importa. Yo no me fijo en la gente por su tendencia política, sino por su calidad humana”, cerró.