En los últimos días, la relación del Chino Ríos y Paula Pavic ha estado en el ojo del huracán.

Todo esto, porque el extenista se refirió a su vínculo en el programa Podemos Hablar y expuso que están pasando por un complicado momento.

Recordemos que, hace un tiempo la pareja comunicó que se habían separado y luego, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Al parecer la empresaria ha recibido bastantes mensajes al respecto, ya que aprovechó su espacio en las redes sociales para enviarle un mensaje a todos los “haters”.

“Les quiero contar algo. Yo no soy moneda de oro para que todos me quieran. Mi interés no es ser del agrado de todos”, comenzó escribiendo Pavic.

Tras ello, agregó “así es que a los que no les agrade mi contenido o lo que ven en mi cuenta, háganse un favor y no me sigan o no vean mis publicaciones. Así no me tendrán en su mente”.

Finalmente, se dirigió a quienes la siguen y la apoyan “a los que conectan conmigo y con mis pensamientos, bienvenidos, porque estaré más activa que nunca y me tendrán en sus corazones como yo a ustedes”.